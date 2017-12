Un avocat indian ameninta ca da WhatsApp in judecata pentru un emoticon "obscen" 

Avocatul indian Gurmeet Singh ameninta ca va da WhatsApp in judecata daca platforma nu elimina, in termen de 15 zile, un emoticon care ilustreaza o mana care arata degetul mijlociu, potrivit Cnet Nu este pentru prima data cand WhatsApp a primit critici in India. Conducerea tarii si-a exprimat nemultumirea cu privire la abilitatile limitate pe care le are pentru a opri "continutul chestionabil"de pe platforma. Un tribunal indian a decis ca orice postare de pe un grup de WhatsApp, considerata stire falsa, sa conduca la arestarea administratorului respectivului grup.Avocatul Gurmeet Singh, care lucreaza in instantele judecatoresti din India, este de parere ca WhatsApp incalca reglementarile locale prin intermediul emoticonului "obscen". Aceste reglementari sustin ca "aratarea degetului mijlociu nu este doar un gest ofensator, dar si unul invaziv, obscen si indecent"."Prin punerea la dispozitie in aplicatie a emoticonului care ilustreaza o mana care arata degetul mijlociu, [Whatsapp] este complice in folosirea acestui gest ofensator, indecent si obscen", a adaugat acesta.