Cercetatorii au dezvoltat o tehnica de scanare care poate citi scrierile ascunse din sarcofagele mumiilor

Cercetatorii de la University College London (UCL) au dezvoltat o tehnica de scanare care va permite citirea textelor inscriptionate pe papirusul din care sarcofagele mumiilor sunt create, fara a risca producerea unor stricaciuni, informeaza Engadget Cu ajutorul tehnicii dezvoltate de UCL, oamenii de stiinta pot scana monumentele funerare cu o lumina la frecvente diferite, lucru care determina cerneala sa luceasca. In acest fel, cercetatorii pot vedea sub ghipsul si pasta care compune sarcofagul.Majoritatea textelor identificate nu sunt spectaculoase, iar, potrivit sursei citate, majoritatea sunt liste de cumparaturi si declaratii fiscale. Cu toate acestea, inventia ne ofera accesul la istoria egipteana de dincolo de membrii casei regale si alte celebritati ale vremii, la lumea obisnuita, de zi cu zi."Acestea sunt resurse finite, iar acum avem la indemana o tehnologie care ne permite atat sa prezervam aceste obiecte frumoase, cat si sa le analizam pentru a intelege modul in care traiau egiptenii, pe baza unor evidente documentate- si lucrurile pe care le scriau si cele care erau importante pentru ei", a declarat Dr Kathryn Piquette, de la UCL.Pana in acest moment, pentru a putea analiza si citi aceste scrieri, nu exista o alta cale decat aceea de a distruge aceste obiecte valoroase. Motiv pentru care, in anumite cazuri, se decidea pastrarea lor intacta si renuntarea la posibilitatea de a face descoperiri legate de stilul de viata al egiptenilor.