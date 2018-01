Un vas roman de acum 17 secole ar putea sa fi fost un obiect cu care li se faceau farse celor care beau prea mult

Vasul de argint dateaza de acum 17 secole si a fost descoperit in 2012 intr-o zona comerciala a orasului croat Vinkovci. Cele mai recente analize, facute de Richard Hobbs de la British Museum, arata ca acest "vas al lui Tantalus", numit asa dupa un personaj mitologic, poate fi considerat ca fiind unul dintre cele mai vechi obiecte care au fost folosite practic pentru a juca feste altora.O analiza amanuntita a aratat ca in interiorul vasului este ascunsa o mica teava si, cand cineva toarna in vas, lichidul curge pe cel caruia i se toarna, cand atinge un anumit nivel in vas.Teoria lui Hobbs este ca romanii aveau umor, iar la ospete acest vas era pus in fata unui om caruia i se juca o farsa, iar cand un sclav venea sa ii toarne vin, bautura curgea pe cel pacalit. Era un fel de vas al lacomiei, tinte putand fi cei care in multe ocazii beau prea mult, sustine Hobbs.Pe "vasul lacomiei" se gaseste si figura lui Tantalus, personaj mitologic care a fost osandit de zei sa stea mereu in apa, dar de fiecare data cand se apleca pentru a lua apa, aceasta se retragea.Romanii avau umor si tot din vremea Imperiului se crede ca dateaza si primele perne care scoteau sunete amuzante cand te asezi pe ele.Orasul Vinkovci se afla in estul Croatiei, nu departe de Vukovar, si este renumit pentru faptul ca este locul de nastere a doi fosti imparati romani: Valentinian I si Valens. Este posibil ca acest vas sa fi apartinut unuia dintre ei sau cel putin unui om bogat, dat fiind ca astfel de cupe erau un lux pe atunci.Surse: BBC, Daily Mail