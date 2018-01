VIDEO Inteligenta artificiala ajuta primii respondenti ai unui apel de urgenta sa identifice atacul de cord in timp record

Echipajul medical responsabil de dispeceratul de urgenta au o treaba dificila de facut- trebuie sa ii linisteasca pe apelanti in timp ce se ocupa de adresarea intrebarilor esentiale, care ar putea salva viata pacientului. Aceasta munca grea va primi ajutoare din partea inteligentei artificiale, scrie Engadget. Incepand cu anul 2016, dispeceratul de urgenta din Copenhaga a inceput sa primeasca ajutor din partea unei inteligentei artificiale numite Corti, care analizeaza cuvintele si sunetele din timpul convorbirilor pentru a recunoaste simptomele stopului cardiac, ajutandu-i pe perofesionisti sa gaseasca intrebarile potrivite care sa le permita sa ofere un diagnostic corect.Corti ajuta si in alte moduri si se asigura ca apelantul a raspuns la toate intrebarile importante, precum si cele legate de numele apelantului si adresa incidentului, pentru a evita intarzierile echipajului medical.Cea mai mare utilitatea a inteligentei artificiale rezida in capacitatea ei de a rafina diagnosticul prin detectarea unor indicii suplimentare. Spre exemplu, in timpul unui apel de urgenta, Corti a identificat un zgomot slab care se asemana cu sunetul produs de un pacient care se straduia sa respire, indiciu care s-ar dovedi valoros in multe cazuri urgente.In clipul atasat mai jos, se ofera o mostra a modului in care functioneaza acest software inovator.