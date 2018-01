Inteligenta artificiala care ii pregatea pe astonauti pentru misiunile spatiale ar putea ajuta la rezolvarea crimelor

Sistemele de inteligenta artificiala, dezvoltate pentru a-i pregati pe astronauti pentru viitoarele misiuni spatiale, au acum alta utilitate, la fel de nobila- pot ajuta la rezolvarea crimelor, scrie Futurism. Organele europene de aplicare a legii sunt de parere ca tehnologia poate eficientiza procesul de culegere a datelor, de recreare a scenelor crimei si de identificare a posibililor suspecti.Prima versiune a sistemului a fost dezvoltata de Space Applications Services, cu aproape 15 ani in urma. Aceasta era construita sa raspunda la intrebarile astronautilor, de tipul- "Ce este asta?" si "Unde se afla acest lucru?".Progresul tehnologiei a dus la dezvoltarea unui asistent mobil inteligent, ce va fi testat in 2018, cand astronautul Alexander Gerst va fi trimis in spatiu.Space Application Services a inceput sa se preocupe si de aplicatiile de securitate ale inteligentei artificiale si a dezvoltat o unealta inteligenta care este capabila sa analizeze mii de ore de materiale inregistrate de camerele de supraveghere, selectand, la cerere, anumite pasaje.In prezent, politia belgiana evalueaza un software care poate fi aplicat datelor provenite dintr-un vast areal de surse (inregistrari, retele sociale), prezentand rezultatele in descursul a catorva secunde. Daca tehnologia va functiona la acesti parametri, ne putem astepta la o transformare a sistemului juridic actual.