Un inginer al Facebook a inventat o noua unitate de timp: flick

C++

Un flick, derivat din "frame-flick", reprezinta 1/705,600,000 dintr-o secunda - urmatoarea unitate de timp dupa o nanosecunda.Un cercetator de la Universitatea Oxford a declarat ca flick-ul nu ar avea un impact general, insa ar contribui la crearea unor experiente mai bune ale realitatii virtuale.Flick-urile sunt definite in limbajul de programare C++, care este folosit pentru a genera efecte vizuale pentru filme, televiziune si alte canale media.Flick-urile ofera programatorilor o modalitate de a masura timpul dintre cadrele media, fara a folosi fractii.Matt Hammond, inginer la BBC Research and Development, a declarat ca acest lucru poate reduce erorile care apar, spre exemplu, cand vine vorba de grafica.