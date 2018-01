Cum este sa fii om de stiinta in Coreea de Nord - Despre stres, riscuri, idei absurde, dar si surprize placute

Singurele informatii despre ce fac oamenii de stiinta din Coreea de Nord vin de la cei care au reusit sa fuga din tara. Un exemplu este Kim Hyeongsoo care povesteste ca s-a ocupat de gasirea de mancaruri si modalitati prin care Kim Jong Un si cei din familie, sa poata in continuare sa manance tot ce vor, insa fara sa se ingrase. Totul se intampla in aceeasi tara in care milioane de oameni au murit din cauza foametei.Nevoilor familiei aflata la putere ii erau subordonati foarte multi cercetatori care locuiau intr-o tabara speciala inconjurata de sarma ghimpata. Ei nu aveau voie sa spuna nimanui vreo voba despre ce faceau acolo, riscul fiind urias pentru cei care nu respectau interdictia. O pedeapsa des intalnita in tara asiatica este trimiterea oamenilor in lagare de munca fortata pentru multi ani.Meseria de om de stiinta este stresanta si plina de absurd in Coreea de Nord, o tara izolata de strainatate unde rar ajung oameni de stiinta din afara. In rarele ocazii cand cercetatori nord-coreeni au ajuns la scurte stagii in Occident, acestia au lasat o impresie buna, insa cand s-au intors in Coreea de Nord nu au mai putut fi contactati de cei cu care au lucrat la stagiu, fiindca autoritatile nu vor ca nord-coreenii sa aiba legaturi cu exteriorul.Si occidentalii care au fost in Coreea de Nord in calatorii legate de cercetare vorbesc foarte putin despre ce au vazut acolo, fiindca guvernul de la Phenian nu mai acorda viza strainilor care au criticat tara.Creste numarul celor care au acces la computere, insa per total ramane foarte mic, iar lipsa internetului afecteaza grav posibilitatea cercetatorilor de a vedea ce a aparut nou in domeniul lor si de a profita de aceste cunostiinte. Data fiind izolarea, cercetatorii trebuie sa dezvolte multe lucruri de la zero, iar asta necesita timp si bani.In plus, in multe cazuri nord-coreenii fac reverse engineering la utilaje si gadget-uri aduse din afara si uneori din China sau din alte tari ajung stick-uri USB cu informatii tehnice pretioase, insa aducerea unor astfel de materiale se face cu riscuri uriase.In domeniul medicinei exista spitale bine dotate in Phenian, insa foarte multi doctori prescriu multe remedii naturiste cum ar fi ginseng-ul, nu doar fiindca medicamentele nu prea se gasesc, ci si din mandrie nationala si din credinta ca aceste remedii chiar ajuta.Un domeniu in care Coreea de Nord a devenit celebra este cel nuclear, insa dezvoltarea programului de inarmare si numeroasele amenintari lansate au adus multe sanctiuni si vor afecta si pe mai departe relatia tarii cu Occidentul.