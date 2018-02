Elon Musk a vandut in patru zile cele 20.000 de aruncatoare de flacari

Boring Company, creata de Elon Musk pentru a construi infrastuctura subterana de transport, a vandut in 100 de ore aruncatoare de flacari in valoare de 10 milioane dolari. Ca bonus, cei care le-au comandat vor primi si un extinctor.Musk spune ca aceste aruncatoare pot inveseli orice petrecere, dar au existat contestatari care au spus ca ideea de a vinde lucruri periculoase nu este deloc buna.Elon Musk a anuntat in 2017 infiintarea Boring Company, o companie de foraj care va face cu viteza tunele ce vor permite scurtarea incredibila a calatoriilor dintre marile orase, dar vor contribui si la micsorarea blocajelor din trafic.Elon Musk a anuntat in 2017 infiintarea Boring Company, o companie de foraj care va face cu viteza tunele ce vor permite scurtarea incredibila a calatoriilor dintre marile orase, dar vor contribui si la micsorarea blocajelor din trafic.Tunelele gandite pentru Musk sunt si pentru masini si ar avea o retea de lifturi care sa permita unei masini sa treaca de la un tunel la altul, in functie de locul unde soferul vrea sa ajunga. Conform planului propus de Musk, automobilele obisnuite ar fi prinse pe sanii speciale ce ar calatori cu pana la 200 km/h prin tunele.