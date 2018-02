Ce este Deepfake si de ce explozia acestui fenomen video este foarte periculoasa

Fenomenul a pornit la final de 2017 cand un utilizator cu nickname-ul Deepfakes a pus pe Reddit, pentru divertisment, video-uri in care fețele erau inlocuite foarte convingator de cele ale unor actori celebri. Este practic vorba de trucaje realizate prin montaj, dar (in unele cazuri) extrem de reusite si de convingatoare,Au aparut aplicatii prin care poti face asta destul de usor si s-au inmultit clipurile, printre actritele ale caror fețe au fost puse in secvente porno numarandu-se Ariana Grande, Selena Gomez, Jessica Chastain, Emma Watson sau Natalie Portman.Nu au fost insa doar secvente porno. Viral a devenit si video-ul in care cancelarul Angela Merkel se transforma in Donald Trump sau cele in care apar deepfake-uri cu Nicholas Cage.O aplicatie lansata acum o luna a fost descarcata de peste 100.000 de ori si, daca ai cat mai multe poze si filmulete cu persoana a carei față vrei sa o inserezi intr-un clip, algoritmii de machine-learning pot suprapune fața peste cea unei persoane dintr-un clip ales.Care este rezultatul? In multe cazuri se vede foarte clar ca este vorba de un fals, insa in altele rezultatele sunt foarte bune si ne putem imagina ca cei cu resurse vor lucra pentru a crea falsuri aproape fara cusur.The Outline relateaza scenariul cel mai pesimist: un fals extrem de bine facut poate duce la conflicte sau poate duce la panica in randul populatiei, exemplul prezumtiv fiind un clip cu Donald Trump care declara ca a lansat un atac impotriva Coreei de Nord.Cum astfel de video-uri se inmultesc, apar discutii despre cum sa fie tratate aceste clipuri trucate. Unele site-uri au eliminat din ele, altele spun ca trebuie sa vina o plangere de la cei afectati, iar altele inca nu stiu cum sa trateze subiectul.Nici legea nu este clara in majoritatea tarilor, prevederiile variind enorm. Chiar daca actorii au, spre exemplu in SUA, dreptul de a-i da in judecata pentru defaimare pe cei care le-au pus fețele in acele clipuri, raspandirea unui clip pe internet este aproape imposibil de impiedicat.Intrebarea care se pune este daca se va ajunge intr-un punct in care montajele sunt atat de bine facute incat nu iti vei mai putea da seama ca este un fals. Multi sunt sceptici si dau ca exemplu industria filmului care lucreaza cu efecte speciale de zeci de ani si nu a atins perfectiunea.Cert este ca in viitor trebuie acordata mult mai mare atentie acestor farse video-audio pentru ca numarul lor, dar mai ales complexitatea lor va creste.Surse: Le Monde