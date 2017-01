Frig extrem in nordul Europei - Temperaturile au ajuns la -48 de grade

In doua comune din regiunea Arhanghelsk - Kojnas si Moseyevo - minimele au ajuns la -48 de grade in noaptea de joi spre vineri, in alte localitati din regiune inregistrandu-se valori de -46 -44, extrem de scazute chiar si pentru aceasta regiune rece. Interesant este ca in aceste localitati temperaturile au fost de peste 0 grade in ultima zi din 2016.In noaptea de miercuri spre joi valori foarte scazute s-au inregistrat si in Scandinavia, cel mai rece fiind in doua localitati din Suedia si Norvegia unde minima a fost de -42 de grade.Vremea a fost deosebit de rece si in cursul zilei de ieri cand in cateva localitati din regiunea Arhanghelsk maxima nu a trecut de -44 de grade, in timp ce in Scandinavia au fost locuri in care maximele au fost de -33 de grade.In mai multe tari - Cehia, Polonia, Belarus - minimele au fost de sub -20 noaptea trecuta. In Romania la ora 14 temperaturile erau cuprinse intre -14 grade la Barnova in Moldova si -1 la Targu Jiu. Pe varfurile montane era si mai frig (-21 de grade la varful Omu si -20 in Calimani).Cea mai scazuta temperatura inregistrata vreodata in Europa a fost de -58,1 grade, in localitatea Ust Shugor (Rusia), in ultima zi din 1978. A doua cea mai scazuta temperatura a fost inregistrata in februarie 2010 tot in Rusia, la Hoseda-Hard (-56,4 grade), iar in 1946 la Pechora s-au inregistrat -56 de grade Celsius.In Scandinavia cea mai scazuta temperatura a fost in localitatea Vuoggatjalme sin Suedia: -52,6 grade.Surse: Meteociel, WeatherOnline, Wunderground.com