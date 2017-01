Baza britanica de cercetare din Antarctica va fi inchisa pe perioada iernii din cauza unei fisuri in gheata

British Antarctic Survey (BAS), agentia care opereaza baza, a anuntat luni ca a decis sa mute temporar baza intr-o zona mai sigura, iar echipajul va fi adus acasa. Decizia a fost luata dupa ce au aparut modificari in gheata din zona in care este amplasata baza.Pregatirile de relocare a bazei pe zona continentala au inceput inca de luna trecuta, insa, potrivit planurilor initiala, baza ar fi trebuit sa ramana operationala.Baza va fi insa inchisa intre martie si noiembrie 2017, iar cele 16 persoane care ar fi trebuit sa ramana in baza pe perioada iernii vor fi mutate.BAS a precizat ca schimbarile ce au aparut in stratul de gheata - in special grosimea stratului si o noua crapatura - prezinta "o imagine geologica complexa" ce inseamna ca cercetatorii nu pot sa prezica ce s-ar putea intampla cu banchiza pe perioada iernii.Parti din banchiza se desprind periodic, dand nastere ghetarilor. Specialistii au creat modele computerizate pentru a determina probabilitatea ca zona pe care se afla baza sa se desprinda si impactul unui asemenea eveniment, si au considerat ca exista "suficiente elemente nesigure" incat sa starneasca ingrijorare.In baza se afla 88 de persoane, majoritatea doar pe perioada verii sudice si care urmeaza sa paraseasca baza. Echipajul poate fi evacuat cu rapiditate in cazul in care s-ar produce o fractura pe perioada verii, insa in timpul iernii, cu intuneric permanent, temperaturi extrem de joase si ocean inghetata, procedurile de evacuare ar fi fi extrem de dificile.