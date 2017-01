India va trimite cercetatori pe Everest pentru a vedea daca inaltimea varfului a scazut in urma cutremurului devastator din 2015

Cutremurul produs in aprilie 2015 in zona Nepal a facut peste 8.800 de morti, pagube de peste 10 miliarde dolari si ar fi dus si la scaderea cu putin a altitudinii Everest-ului.Everest are oficial 8.848 metri, dar in comunitatea stiintifica se poarta discutii interminabile pe tema efectului pe care uriasul cutremur l-a avut. O mica echipa va fi trimisa pe varf pentru a face masuratori satelitare detaliate si o alta echipa va face masuratori de la distanta in stil vechi, prin metode trigonometrice.Expditia va costa 700.000 de dolari.