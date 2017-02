Cel mai batran peste in captivitate, un dipnoi de aproape 100 de ani, a fost eutanasiat

“Granddad”, care a venit din Australia inainte de Targul Mondial Chicago din anii 1933-1934, a fost vazut de peste 104 milioane de oameni in timpul perioadei petrecute la Chicago, a spus Bridget Coughlin, presedintele Acvariului, intr-un comunicat in care a anuntat moartea lui.Potrivit acvariului, dipnoii, care pot trai peste 100 de ani, si care sunt specie protejata in Australia, exista de peste 400 de milioane de ani, iar fosilele descoperite arata ca au ramas neschimbati in ultimii 100 de milioane de ani.Varsta exacta a lui Granddad nu este cunoscuta, dar se crede ca avea circa 95 de ani.Granddad isi pierduse interesul fata de mancare si dadea semne ca organele interne ii cedeaza.Dipnoii au un singur plaman, primitiv, si sunt printre putinii pesti care pot respira aer.