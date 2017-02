Oamenii de stiinta spun ca au adunat destule dovezi privind existenta continentului scufundat in Pacific, Zealandia

Suprafata de 4,5 milioane de kilometri patrati a acestuia este in proportie de 94% sub apa si doar punctele cele mai inalte, Noua Zeelanda si Noua Caledonie, sunt deasupra nivelului marii."Este frustrant pentru noi, geologii, ca oceanul este acolo", a spus Nick Mortimer, geology la GNS Science in Dunedin, Noua Zeelanda."Daca am putea sa scoatem dopul oceanelor ar fi clar pentru toata lumea ca avem lanturi muntoase si un mare continent deasupra crustei oceanice", a argumentat el.Mortimer este autorul principal al lucrarii stiintifice "Zealandia: Continentul ascuns al Pamantului", in care se scrie ca noi descoperiri dovedesc ce se banuia de mult."Din anii ’20, din cand in cand, in lucrarile de geologie se foloseste cuvantul ‘continental’ cand se descriu diferite parti din Noua Zeelanda, Insulele Catham si Noua Caledonie", a afirmat Mortimer."Diferenta acum este ca noi consideram ca am adunat destule informatii pentru a schimba ‘continental’ in substantivul ‘continent’", a adaugat el.Mortimer spune ca geologii au descoperit inca din prima parte a secolului trecut granit in insulele subantarctice de langa Noua Zeelanda si roci metamorfice in Noua Caledonie ce indica o geologie continentala.Daca recentele descoperiri sunt acceptate de comunitatea stiintifica, cartografii vor trebui probabil sa adauge probabil un al optulea continent in viitoarele atlase si harti.