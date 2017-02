Forme stranii de viata, vechi de pana la 60.000 de ani, descoperite in cristale gigantice din mina Naica, in Mexic

Stranii microbi au evoluat, aparent, pentru a supravietui hranindu-se cu sulfiti, oxid de cupru si alti compusi chimici, a explicat Penelope Boston, de la Institutul de Astrobiologie al NASA, intr-o prezentare, in acest week-end, la conferinta Asociatiei americane pentru avansul stiintei (AAAS), la Boston.Aceasta descoperire starneste sperante legate de descoperirea de organisme capabile sa supravietuiasca in medii extreme pe alte planete.Cercetatoarea a afirmat ca exista circa o suta de micro-organisme, majoritatea bacterii, care au ramas prinse in aceste cristale in perioade de la 10.000 la 60.000 de ani. Dintre aceste specii, 90% nu au fost niciodata vazute pana acum pe Pamant.Acest sistem de grote - o mina abandonata de plumb si de zinc cu o adancime de 800 de metru - este situata deasupra unei mari camere de magma vulcanica. Atmosfera este foarte umeda, cu o temperatura medie de 40 de grade Celsius, ceea ce a determinat cercetatorii sa denumeasca acest loc "infernul".Aceasta descoperire, care nu a fost inca publicata intr-o mare revista stiintifica, deoarece rezultatele urmeaza inca sa fie coroborate, lasa sa se creada ca organisme extraterestre periculoase ar putea in viitor sa revina pe Terra cu o nava spatiala care ar reveni de pe o alta planeta sau de pe o luna din sistemul nostru solar.Aceste micro-organisme care traiesc in conditii extreme nu sunt printre cele mai vechi descoperite pana in prezent.Diferite grupuri de cercetatori au publicat studii privind descoperirea unor microbi vechi de 500.000 de ani si inca vii, prinsi in ghiata si sare.