Al doilea caz al "Sindromului Down" la cimpanzei a fost raportat de oamenii de stiinta japonezi

Kanako, un cimpanzeu de sex feminin in varsta de 24 de ani, s-a nascut in captivitate si are un defect cromozomial, cunoscut drept trisomia 22. Descoperirea a fost publicata in revista Primates, de catre oamenii de stiinta de la Universitatea Kyoto din Japonia.Aceasta conditie este comparabila cu sindromul Down intalnit la oameni, intrucat ambele implica existenta unei copii a unuia dintre cromozomi. Celulele umane contin, de obicei, 23 de perechi de cromozomi, adica un total de 46 de cromozomi. Sindromul Down apare atunci cand celulele unei persoane contin o copie a cromozomului 21. In mod normal, maimutele prezinta 24 de perechi de cromozomi, adica un total de 48. Se pare ca cimpanzeul Kanako prezinta trei copii ale cromozomului 22, in loc de doua.Kanako este, in general, separata de ceilalti cimpanzei, deoarecele ingrijitorii se tem ca acestia ar putea deveni agresivi cu ea. Exista, insa, o alta femela, Roman, care este calma si prietenoasa, astfel ca, cele doua prietene sunt lasate sa interactioneze o data pe luna, pentru a incuraja stimularea sociala.Singurul caz confirmat de trisomie 22 la un cimpanzeu a fost documentat in anul 1969. In timp ce aceasta conditie este, fara indoiala, neobisnuita, cercetatorii nu sunt inca siguri cat de comuna va deveni in randul cimpanzeilor.