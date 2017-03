Ultimii dintre mamutii lanosi, vatamati de mutatii

Oamenii de stiinta au descoperit faptul ca mamutii lanosi au suferit diferite mutatii inainte de a disparea, adaugand faptul ca ultima populatie a gigantilor care a supravietuit a avut blana moale, matasoasa, un simt sarac al mirosului si chiar arsuri generate de refluxul esofagian, noteaza The Guardian Mamutii lanosi au disparut de pe continentul nord-american si din Siberia in urma cu aproximativ 10.000 de ani datorita, pe de o parte, vanarii de catre om si, pe de alta parte, incalzirii climatice. Totusi, populatii mici au continuat sa existe pe insule din Oceanul Arctic, pana cand animalele au disparut definitv in urma cu aproximativ 3700 de ani.Oamenii de stinta au efectuat cea mai elaborata comparatie de pana acum a genomurilor mamutilor lanosi antici, de pe continent si a rudelor lor mai recente care locuiau pe insule clarificand lucrurile despre declinul acestora.Rebekah Rogers, co-autoare a studiului, evidentiaza faptul ca disparitia mamutilor este probabil sa fie rezultatul unui cumul de factori, intre care acumularea mutatiilor poate sa fi jucat un rol major.