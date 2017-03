Comete sau vulcani? Care este explicatia provenientei apei de pe Pamant

O teorie a existentei apei pe Pamant sugereaza ca aceasta ar fi putut proveni din asteroizi si comete, care s-au ciocnit de planeta noastra. Insa, cercetari recente intaresc a doua teorie si anume ca apa a fost mereu prezenta in stancile din mantaua Pamantului si a fost eliberata treptat la suprafata, cu ajutorul vulcanilor.Elucidarea acestei enigme nu numai ca ar facilita o mai buna intelegere a istoriei Pamantului, insa ne-ar si ajuta in cautarea altor planete care ar putea sustine viata.In anul 1974, oamenii de stiinta au descoperit ca mantaua Pamantului continea mai multe metale pretioase, cum ar fi platina. Aceste elemente sunt, in mod natural, atrase de fier, astfel ca marea majoritate a acestora au fost atrase in miezul de fier al planetei. Acest lucru a condus la ideea ca asteroizii care lovesc Pamantul emit un strat suplimentar de material, unde pot fi incluse nu doar metale pretioase, ci si apa. Insa, cercetarile recente au sugerat ca aceasta teorie a apei captate ar fi mult mai putin probabila.A doua teorie sustine ca apa este stocata in mantaua Pamantului sub forma de grupari hidroxil (un hidrogen si un atom de oxigen). Atunci cand rocile din manta se topesc, apa se dizolva in magma. Pe masura ce magma se ridica spre suprafata si se raceste, presiunea este redusa, se formeaza cristalele, iar apa este eliberata si emisa sub forma de vapori prin vulcani. Prin acest mecanism, apa de la mare adancime poate fi eliberata la suprafata.Ceea ce stim cu siguranta, este faptul ca nivelul mediu al suprafetei marii a ramas relativ constant in raport cu terenul continental, iar acest lucru sugereaza un ciclu constant al apei.Citeste articolul integral pe iflscience.com