Craniul unui urs polar "urias", care a trait cu aproximativ 1300 de ani in urma, a fost descoperit in Alaska

Craniul masoara aproximativ 40 de centimetri de la nas pana la partea din spate a craniului si, desi cercetatorii nu stiu dimensiunea sa exacta, se crede ca ar fi fost foarte mare. Animalul se poate sa fi inspirat povestile cu ursii polari giganti, care inca se mai spun in unele comunitati indigene din zilele noastre."Partea frontala a craniului este una tipica pentru ursii polari, insa partea din spate este, in mod evident, mai mare decat alte cranii de urs cu care l-am comparat. Unul dintre aceste cranii a apartinut unui urs polar destul de mare, iar partea din fata a celor doua nu erau atat de diferite in lungime, insa partile din spate sunt izbitor de diferite", a declarat dr. Anne Jensen Digs.Craniul, descoperit in 2014, are aproximativ 1300 de ani si a fost numit de catre arheologi "Cel vechi".