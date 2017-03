Este posibil ca dinozaurii sa fi aparut cu 15 milioane de ani mai devreme decat se credea anterior si sa fi avut originea in Marea Britanie

Reevaluarea arata ca animalele carnivore, cum ar fi Tyrannosaurus rex si Velociraptor, au fost clasificate in mod eronat in arborele genealogic al dinozaurilor. Una dintre implicatii este faptul ca dinozaurii au aparut pentru prima data cu 15 milioane de ani mai devreme decat se credea anterior."Continentele nordice au jucat, cu siguranta, un rol mult mai important in evolutia dinozaurilor decat am crezut anterior si dinozaurii ar putea avea originea in Marea Britanie", a declarat Matthew Baron, autorul principal al studiului.Versiunea anterioara a arborelui genealogic al dinozaurilor a fost dezvoltata in urma cu 130 de ani, de catre Harry Govier Seeley, paleontolog la Colegiul Kings din Londra.Prin compararea dimensiunii, a formelor si aranjamentelor oaselor fosilizate ale diferitelor specii de dinozauri si modul in care s-au schimbat de-a lungul timpului, acesta a conceput o teorie a modului in care acestia erau inruditi si modul in care au evoluat.Astfel, a ajuns la concluzia ca au existat doua grupuri principale de dinozauri: cei ale caror oase de la solduri erau asemanatoare cu cele ale pasarilor (precum Ornithischia) si cei ale caror oase din zona soldurilor semanau cu ale reptilelor (precum Saurischia).Insa, analiza echipei sugereaza ca Seeley a inteles gresit."Toate textele majore care trateaza tema evolutiei vertebratelor vor trebui rescrise, in cazul in care aceasta sugestie supravietuieste controlului academic si va fi acceptata la scara mai larga", a declarat profesorul David Norman, de la Unversitatea Cambridge."Se pare ca arborele genealogic al familiei dinozaurilor este scuturat destul de ferm. Va fi interesant sa vedem ce ramuri vor cadea in anii urmatori."Motivul pentru care emisfera nordica si, in particular, Marea Britanie a devenit varianta cea mai probabila de a fi locul aparitiei primilor dinozauri este faptul ca au fost gasite doua fosile, considerate cruciale, in Scotia si Anglia.Cercetatorii au studiat, insa, mai multe oase si au inclus mai multe specii, majoritatea descoperite numai in ultimii 30 de ani.Citeste articolul integral pe BBC