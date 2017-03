Urma de dinozaur de marime record, descoperita in Australia

Amprenta a fost lasata de un sauropod urias si se numara printre cele 21 de tipuri diferite de urme de dinozauri descoperite in Peninsula Dampier din statul Western Australia, la o distanta de aproximativ 130 de kilometri fata de statiunea estivala Broome."Sunt mai mari decat orice altceva ce a fost descoperit in oricare alta zona din lume", a spus Steve Salisbury, coordonatorul acestui studiu, realizat de cercetatorii de la University of Queensland si de la James Cook University.Sauropozii erau dinozauri erbivori cu gaturi si cozi foarte lungi, picioare puternice si trupuri impunatoare. Urme de sauropod, ce aveau o lungime de 120 de centimetri, au fost descoperite in Germania in 2015.Cercetatorii australieni au gasit in aceeasi regiune urmele lasate de alte sase specii de dinozauri carnivori si primele fosile ale unui stegozaur cu platosa.Studiul a fost demarat la initiativa comunitatii aborigene Goolarabooloo, ai carei membri cunosteau de multe generatii acele amprente, localizate in James Price Point, si se temeau ca ele vor fi distruse dupa ce zona a fost aleasa ca un sit potential pentru proiectul unei conducte de gaze lichefiate.