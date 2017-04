VIDEO Egipt: Au fost descoperite ramasitele unei piramide construite in urma cu aproximativ 3.700 de ani

Un coridor lung si un bloc gravat cu 10 linii hieroglifice se numara printre descoperirile facute la necropola regala Dahshur, la sud de Cairo.Ministerul Antichitatilor din Egipt spune ca acestea se aflau in stare foarte buna si ca lucrarile de excavare continua, in incercarea de a dezvalui mai mult si de a stabili marimea piramidei, care se crede ca a fost construita in timpul dinastiei aXIII-a (n. red.: 1802 i.Hr. - 1640 i.Hr.).Dahshur este locul in care regele Sneferu, din dinastia a patra, a construit prima piramida antica din Egipt, piramida Bent, neteda pe ambele fete si inalta de 104 metri, in urma cu aproximativ 4.600 de ani. Aceasta se inalta la un unghi de 55 de grade, pentru ca, dintr-o data, sa isi schimbe inclinatia, pana la 43 de grade. Acesta a construit, de asemenea, si o versiune de 105 metri a piramidei Bent.Sneferu a fost succedat de fiul sau Keops, constructorul renumitei piramide de la Giza, care are o inaltime de 138 metri si reprezinta o minune a lumii antice.