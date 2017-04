Marea Bariera de Corali, afectata pentru al doilea an de fenomenul de albire, cu consecinte iremediabile

Oamenii de stiinta au anuntat in luna martie ca recifele din Marea Bariera de Corali din Australia au cunoscut pentru al doilea an consecutiv un episod de albire fara precedent.Temerile lor au fost confirmate de observatii aeriene efectuate asupra acestui sit ce a fost inclus in patrimoniul mondial UNESCO in 1981.Ecosistemul, care se intinde pe o lungime de 2.300 de kilometri - cel mai mare din lume -, a suferit deja in 2016 cel mai grav episod de albire inregistrat vreodata, din cauza incalzirii apei din ocean in lunile martie si aprilie."Coralii care au fost afectati de albire nu sunt neaparat morti. Insa in partea centrala (a Marii Bariere de Corali, n.r.) ne asteptam la pierderi foarte insemnate", a declarat James Kerry, biolog la Universitatea James Cook, coordonatorul observatiilor aeriene."Este nevoie de cel putin un deceniu pentru refacerea totala a coralilor care au cel mai ridicat ritm de crestere", a explicat el. "In contextul in care au avut loc doua episoade grave de albire intr-un interval de 12 luni, recifele afectate in 2016 nu au nicio sansa pentru a se reface", a mai spus coordonatorul studiului.Albirea coralilor este un fenomen de distrugere lenta care se traduce printr-o decolorare a recifelor.El este provocat de cresterea temperaturii apei, care antreneaza expulzarea algelor simbiotice, organisme care dau coralilor culoarea si nutrimentele de care acestia au nevoie. Recifele pot sa se refaca daca apa se raceste, dar pot si sa moara daca fenomenul persista.Actualul episod de albire este cel de-al patrulea de acest tip, dupa cele inregistrate in 1998, 2002 si 2016.