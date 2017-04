VIDEO In India a fost descoperita o noua specie de crab, care traieste in copaci

India adaposteste specii de crabi care traiesc in si printre copaci, insa acesta este primul "crab adevarat de copac" descoperit, intrucat acesta se gaseste doar in apele in care exista trunchiuri de copaci, spre deosebire de alte specii asemanatoare care se gasesc, insa, pe cursuri de apa si chiar in piscine.Noua specie se remarca printr-o serie de caracteristici distinctive, printre care coloritul sau aproape negru si picioarele asemanatoare cu ale paianjenilor.Denumirea Kani marajandu a fost inspirata de tribul Kani din Kerala, care i-a condus pe cercetatori catre aceasta noua specie de crab.Biodiversitatea din India este foarte bine stabilita, potrivit cercetatorilor. Cu toate acestea, faptul ca acest crab a fost recent descoperit arata cat de putin cunoaste, de fapt, stiinta despre acest domeniu.