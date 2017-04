​ANALIZA Primavara si "nebuniile" vremii - De la 33 de grade in martie, la ninsoare in luna mai

Primavara este capricioasa si se caracterizeaza prin variatii uluitoare ale temperaturii. Iata o dovada. Pe 18 aprilie 2016 temperaturile urcau pana la 33 de grade la Calafat, Zimnicea si Giurgiu si chiar si la Brasov si Predeal era una dintre cele mai calde zile de aprilie din istorie (26, respectiv 25 de grade).Pe 21 aprilie 2017 lucrurile nu puteau arata mai diferit. La Predeal erau 50 de cm de zapada, la Brasov 15 cm, la Intorsura 24 cm, iar la Barnova, langa Iasi, stratul ajunsese la ora 9 la 65 cm, arata hartile publicate de ANM. La Predeal maxima era de -3 grade, iar la varful Omu temperatura a variat pe parcursul zilei intre -15 si -12 grade. Frigul extrem a continuat si pe 22 aprilie cand minimele au fost de -9 grade la Intorsura Buzaului si la Miercurea Ciuc.MartieIn martie vremea este instabila si schimbarile sunt uluitoare. Pot fi zile la inceput de luna in care temperaturile trec de 25 de grade, dar pot veni spre final de luna zile cu minime de sub -10 grade.Probabil ca putine temperaturi extreme sunt atat de rare precum maxima tuturor timpurilor inregistrata in martie in tara noastra.pe 9 martie, iar trei saptamani mai tarziu, la doar 170 km departare se inregistra o temperatura cu peste 64 de grade mai mica:i.In martie temperaturiile medii variaza intre 0 grade la Miercurea Ciuc si 6 grade la Drobeta T S, insa maximele absolute au fost comparabile cu cele din plina vara sub influenta aerului tropical din sud. De exemplu, la Constanta si la Sibiu au fost aproape 31 de grade, iar la Brasov, aproape 27.Insa uneori aerul siberian a facut ca temperaturile sa scada cu peste 20 de grade sub cele normale, cum s-a intamplat in martie 2005 cand la Sibiu au fost -24,7 grade. Tot in a treia luna din an minimele au coborat pana spre -27 de grade la Tg Mures si -29 la Miercurea Ciuc, arata datele ANM cuprinse in Anuarele Institutului National de Statistica.AprilieIn aprilie vremea se incalzeste semnificativ, iar mediile multianuale ajung sa varieze intre 5 si peste 12 grade. Insa maximele absolute sunt caniculare si ating valori care sunt mari si pentru iulie si august. Maxima absoluta pentru luna aprilie s-a inregistrat in 1985 laiar la Alexandria au fost 34,9 grade in 1934. Tot in 1985 maximele au depasit 34 de grade la Calafat si Drobeta T S.Insa cand aerul rece din nord vine in forta, aprilie poate aduce geruri de neinchipuit. Lain 1978, iar la Campulung Muscel, -14 in 1929. La Bucuresti minima lunii aprilie a fost de -5 grade, iar la Predeal, de -14 grade. Aprilie a adus in unii ani si zapezi extrem de consistente, dar despre asta puteti citi mai jos.MaiIn luna mai zilele devin tot mai lungi si mai calduroase, iar in unii ani temperaturile sunt atat de ridicate incat poti sa juri ca a inceput vara. Maxima absoluta a lunii te duce cu gandul la nordul Africii:i in Baragan, iar alte exemple spum multe despre cat de calda poate fi luna mai; Bucuresti 38 de grade, Iasi 36 de grade, Brasov 33 de grade, Sinaia (cota 1500), 25 de grade.Aerul de origine siberiana poate sa aduca insa si anomalii care te duc cu gandul la vremea din Laponia. In 1940, iar in 3 mai 2007, la Miercurea Ciuc au fost -7,7 grade. In cele mai reci zile temperaturile au coborat sub -5 la Joseni sau Intorsura Buzaului, la Oradea au ajuns la -4, iar la Bucuresti, la putin sub 0 grade.Ninsoarea in timpul primaverii calendaristice apare des la munte in martie si in aprilie, dar rar in zonele mai joase. Totusi, exceptii exista. De exemplu cea mai tarzie ninsoare s-a produs pe 27 aprilie la Bucuresti si Constanta, pe 8 mai la Campina, pe 1 mai la Sibiu, pe 4 mai la Iasi si pe 17 iunie la Predeal. Pentru Miercurea Ciuc data ultimei ninsori a fost 14 mai. In aceste cazuri insa este vorba de ninsori scurte ce nu au dus la formarea unui strat de zapada.Stratul de zapada poate atinge 5-6 metri pe vaile muntilor, insa la statiile meteo poate depasi 3 metri primvara: de exemplu in martie 2009 la Balea Lac erau 3,5 metri, iar la Varful Omu au fost 2,92 metri in aprilie 1973., fenomenul fiind numit popular Zapada Mieilor, nume potrivit atunci fiindca era perioada Pastelui. De exemplu, in aprilie 1996 au fost 44 cm la Brasov si tot atunci au fost 33 cm la Campina, 16 cm la Sibiu si 21 cm la Bacau.In 1996 a nins in mare parte a tarii pe 15 aprilie, a doua zi de Paste. In Bucuresti intre 15 si 18 aprilie minima a fost de sub 1 grad, iar pe 25 aprilie temperaturile erau de plina vara (26 de grade si 29 de grade doua zile mai tarziu.La Brasov temperaturile au scazut pana la -9 inca de pe 13 aprilie si pe 22 aprilie vremea inca era extrem de rece, minima fiind de 0 grade. Pe 26 aprilie maxima a fost de 24,5 grade.Mai mult, in mai 1970 au fost 4 cm de zapada la Brasov, iar in mai 1991 au fost 35 cm la Predeal.La munte primavara este extrem de rece. De exemplu la varful Omu au fost -26 de grade in aprilie si -16 in mai si chiar si la Predeal minima poate scadea sub -5 grade in luna mai.Zapada este ceva obisnuit si in unii ani stratul a ajuns lain luna mai (1973) si la 3,5 metri la Balea Lac in martie (2009). In mod exceptional stratul de zapada poate ajunge in luna mai la 60 cm la Paltinis si la 40 cm la Sinaia, in timp ce in aprilie in ambele statiuni recordul a depasit 110 cm.Insa valurile de caldura aduc si la munte temperaturi de vara in plina primavara. In mai pot fi 26 de grade la Fundata, 28 la Predeal si 23 la Balea Lac, iar in martie temperaturile pot (foarte rar) sa treaca de 20 de grade chiar si la peste 1000 metri altitudine. La varful Omu temperaturile nu au trecut niciodata de 13 grade in aprilie si martie si rar au depasit 16 grade in mai.\\