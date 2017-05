Pe Everest va fi aglomeratie record in 2017 - Creste si numarul de alpinisti neexperimentati, dar si cel al operatiunilor de salvare

Numarul celor care vor sa urce pe Everest a crescut puternic pana in 2014 cand o avalansa a ucis 16 alpinisti, in 2015 cutremurul din Nepal luand alte 18 vieti din cauza unei avalanse. Anul trecut pe varf au ajuns 160 de alpinisti si 240 de serpasi.Aceste dezastre au facut muntele si mai atractiv, iar in 2017 se asteapta "ambuteiaje" record in drumul catre varf, fiindca guvernul de la Kathmandu a acordat 371 de permise de urcare pe varf la care se adauga peste 400 pentru serpasii-ghizi. In fiecare sezon exista in luna mai o "fereastra" de trei-patru zile cu vreme buna cand sunt facute incercarile, astfel ca va fi aglomeratie mare.In 2011 o poza a facut istorie: aglomeratia a fost atat de mare incat s-a format un lung "sarpe uman" de 600 de persoane la peste 6.000 de metri, atat de mare fiind coada de oameni care urcau.Marea problema tine de siguranta fiindca aglomeratia duce la tragedii, cum s-a intamplat deja in cateva randuri pe Everest. Mai mult, acum cateva zile a murit si legendarul alpinist Ueli Steck, celebru pentru ca a urcat faimosul perete nordic al Eiger-ului in sub doua ore si jumatate.In plus, Dan Richards, CEO al Global Rescue, spune ca deja a crescut cu peste 50% numarul de operatiuni de salvare din cauza alpinistilor care au suferit de rau de inaltime, de la 20 anul trecut, la 35 anul acesta.Din permise, autoritatile nepaleze obtin 4,5 milioane dolari/an, insa veniturile intregii tari sunt mult mai mari de pe urma turismului fiindca pentru un alpinist care vreau sa urce pe Everest costurile sunt de peste 50.000 dolari, din care o parte raman in Nepal.Guvernul nepalez a promis sa ia masuri care sa faca urcatul pe Everest ceva mai sigur, insa propunerile nu au devenit inca lege. De exemplu se doreste ca cei mai tineri de 18 ani si cei de peste 75 de ani sa nu primeasca permis de varf si ca cei care vor sa urce pe Everest sa trebuiasca sa urce mai intai un varf de 6.000 de metri pentru a-si testa fortele.