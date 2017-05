VIDEO Un mic atol nelocuit din Pacific are cea mai mare densitate de gunoaie din lume, fiind poluat cu 38 de milioane de bucati de plastic

Insula Henderson, un mic petec de pamant din Pacificul de Sud, are cea mai mare densitate de gunoaie inregistrata in lume afirma cercetatorii marini.Cele 18 tone de plastic care se aduna pe o insula ce altfel este neafectata de oameni este folosita ca exemplu pentru poluarea marina catastrofica si “grotesca” cu plastic.Potrivit estimarilor cercetatorilor de la Universitatea Tasmania si de britanicii de la Societatea Regala pentru Protectia Pasarilor, pe Henderson se afla 38 de milioane de bucati de plastic ce cantaresc in total 17,6 tone.Majoritatea resturilor - circa 68% - nici macar nu sunt vizibile, pana la 4.500 de bucatele pe metru patrat fiind ingropate pana la 10 cm adancime.Circa 13.000 de noi gunoaie sunt aduse zilnic la mal.Henderson, cea mai mare din grupul de patru insule Pircain, este pe lista UNESCO World Heritage si unul dintre putinele atoluri din lume care a fost protejat de alte activitati umane.Insula prezinta o diversitate biologica remarcabila, tinand cont ca are doar 3.700 de hectare, avand 10 specii de plate si patru specii de pasari de uscat care se gasesc doar acolo.