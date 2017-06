Un pin din SUA, cu varsta de 5.067 de ani, cel mai longeviv organism de pe planeta datat cu exactitate

O echipa de cercetatori din Statele Unite tine o evidenta, numita Lista Vechimii, in care sunt mentionati arborii stravechi datati in mod oficial. Printre acestia se numara un smochin din Sri Lanka, ce are cel putin 2.222 de ani, un chiparos patagonez din Chile, de 3.627 de ani, la fel de vechi ca monumentul Stonehenge, dar si un pin din Marele Bazin din Muntii Albi din California, Statele Unite, numit Methuselah, care are o varsta de 4.850 de ani. Insa, cel mai batran copac de pe lista, un pin apartinand aceleiasi specii, Pinus longaeva, din aceeasi zona, are, conform datarilor, 5.067 de ani, fiind in viata pe vremea cand egiptenii din Antichitate au inceput sa ridice piramidele.

Dar este acesta cel mai longeviv organism de pe planeta? Depinde de definitia acestui cuvant, precizeaza BBC. In Parcul National Fishlake din Utah, Statele Unite, traieste un plop tremurator pe care putina lume l-ar cataloga drept "copac". Acesta este un arbore clonal numit "Pando", care este atat de mare incat poate fi usor confundat cu o padure. Conform unui proces imprecis de datare, realizat prin asocierea dintre varsta si dimensiune, Pando ar avea intre cateva mii si 80.000 de ani, potrivit Agerpres.