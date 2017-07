Stephen Hawking: Actiunile lui Trump pot impinge Terra dincolo de limite. Planeta poate deveni precum Venus, cu temperaturi de 250 de grade si ploi de acid sulfuric

"Suntem aproape de punctul in care schimbarile climatice sunt ireversibile. Actiunile lui Trump pot impinge Terra dincolo de limite si poate deveni precum Venus, cu temperaturi de 250 de grade si ploi de acid sulfuric", spune Hawking\"Schimbarile climatice se numara printre marile provocari ce ne stau in fata si putem sa le contracaram daca actionam acum. Negand dovezile legate de incalzirea globala si retragand Statele Unite din acordul de la Paris, Donald Trump va cauza pagube mediului natural, pagube ce ar fi putut fi evitate", mai spune celebrul fizician.Care este visul lui Hawking, care la 75 de ani este paralizat complet din cauza unei grave boli neurologice? Un leac pentru boala de care sufera sau macar o solutie care sa incetineasca evolutia bolii.Hawking a amintit ca in urma cu 54 de ani, cand i s-a pus diagnosticul, i s-a spus ca mai avea doi-trei ani de trait, insa acum, dupa mai bine de jumatate de secol, Hawking inca mai scrie.Stephen Hawking, care se deplaseaza cu ajutorul unui scaun cu rotile si comunica prin intermediul unui computer si a unui sintetizator vocal, a fost diagnosticat cu o maladie neuronala degenerativa (scleroza laterala amiotrofica) la varsta de 21 de ani