Caldura coplesitoare - In Spania temperaturile au ajuns la 47 de grade

In Spania si Portugalia este una dintre cele mai calde veri. Acum o luna tmperaturile ajungeau la 45 de grade si incendiile de padure faceau peste 60 de victime. Acum, masuratorile meteorologice au indicat una dinre cele mai mari temperaturi din Europa de cand se fac masuratori: +46,9 grade la aeroportul din Cordoba.Si in alte orase spaniole a fost uluitor de cald: Badajoz (+45,4 grade), Granada Aeropuerto (+45,3) si Jaen (+44,4). Si in Portugalia maximele au trecut de 44 de grade in orasul Evora. Interesant este ca in Spania au fost orase in care maxima nu a trecut de 20 de grade (de exemplu Ovideo, +18).

La Cordoba in ultima luna maximele au trecut de 40 de grade in zece zile. Noaptea trecuta minima a fost de 22 de grade, iar in ultima luna temperaturile nu au coborat deloc sub 15 grade.In Europa recordurile de temperatura sunt detinute de capitala Greciei, Atena si de orasul Eleusina, unde temperaturile au atins 48 de grade in vara lui 1977. Pentru Spania recordul absolut unanim acceptat este de 47,2 grade, inregistrat la Murcia, in 1994.