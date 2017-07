​ANALIZA Vremea extrema in timpul verii – De la inghet in iulie, la peste 44 de grade in august

Pe 29 iunie temperaturile au ajuns la 40 de grade la Calafat, Bechet si Caracal, la doar doua grade de maxima absoluta a lunii, inregistrata la Oravita, in 1938 (42 de grade). Pe 1 iulie au fost 42 de grade la Giurgiu si Zimnicea si chiar si la Intorsura Buzaului au fost 34 de grade, iar la Predeal 31.Pe 3 iulie la ora 14.00 vremea era extrem de diferita fata de ce se intampla cu numai doua zile inainte: erau intre 14 si 18 grade in Muntenia, rar se depaseau 20 de grade in Ardeal, iar la Omu erau numai 4 grade. Cel mai cald era la Medgidia: 29 de grade. O dovada a instabilitatii din timpul verii este ce s-a intamplat la Pitesti. Pe 3 iulie la ora 16 erau numai 12 grade, in timp ce pe 1 iulie erau 36 de grade.O alta zi cu totul speciala a fost 16 iulie cand in sud, in orase precum Oltenita, Urziceni si Slobozia maximele au fost de numai 17, iar in noaptea urmatoarele minimele au fost in mai multe orase intre 5 si 10 grade.Vara aduce tot mai des astfel de maxime, dar nu sunt singurele extreme termice pe care cel mai cald anotimp ni le pune in fata.Iunie – Este cea mai ploiasa luna din an, in multe orase fiind peste 10 zile cu ploaie, iar la munte chiar si peste 25 de zile in anii extra-umezi. Temperaturile medii trec de 20 de grade, iar maximele absolute depassc 40 de grade. Minimele absolute au scazut sub 0 grade in cele mai reci orase ale tarii.Iulie – Este cea mai calda luna din an, temperaturile medii depasind in sud chiar si 27 de grade in anii extrem de secetosi. Ploile sunt mai putine fata de iulie, dar recordurile nu lipsesc. In cele mai reci nopti temperaturile pot cobori sub un grad Celsius in “polurile frigului”, in mod exceptional fiind si inghet.August - Chiar daca in medie temperaturile sunt mai mici decat in iulie, recordul absolut de temperatura in tara este din august, 44,5 grade la Ion Sion (jud Braila). In ultimii 20 de ani august a adus temperaturi de peste 40 de grade in multe locuri din tara, dar dupa 25 august pot veni zile ce aduc a octombrie, dar si temperaturi negative in noptile uimitor de reci.Cea mai ridicata temperatura masurata vreodata in Romania ramane +44,5 grade pe 10 august 1951 la Ion Sion (comuna Ramnicelu din judetul Braila). Statia care era instalata in curtea CAP-ului a fost dezafectata de mult timp. Tot atunci s-au inegistrat 44 de grade la Amara si Valea Argovei. In august maxima a depasit 41 de grade la Bucuresti, 37 de grade la Brasov si 30 de grade la Ceahlau-Toaca (1.898 m).Valuri de caldura mai recente au fost in 2007, cand pe 24 iulie recordul absolut era cat pe ce sa cada, fiindca s-au inregistrat 44,3 grade la Calafat, 44,2 la Bechet si 44 la Bailesti.Alte temperaturi din acea zi spun multe despre cat de cald a fost: Moldova Noua 44 Zimnicea 43,4 Craiova 42,6, Alexandria 42,7 Bucuresti 41,6, Brasov 37,2, Intorsura Buzaului 35,8 Miercurea Ciuc 35,6.Temperaturi record s-au inregistrat si in iulie 2000 cand la Giurgiu au fost 43,5 grade, la Calafat 43,2, la Iasi 40,1, la Timisoara 41, iar la Satu Mare, 39.Temperaturi foarte ridicate au fost si in august 2012: 41 de grade la Botosani, Iasi, Calarasi si Timisoara. La Constanta noptile au fost neobisnuit de calde in aceea luna, minima fiind de 20 de grade.Maximele absolute sunt impresionante si pentru zonele montane: 33 de grade la Predeal si 30 la Sinaia, cota 1500.Uneori, cand mase de aer rece din nord ajung la noi, temperaturile scad extrem de mult. Exemplele nu sunt putine. Minima lunii iunie este de -2,7 grade la Intorsura Buzaului (in 1950), iar in iulie 1989 se inregistrau -1,3 grade la Poiana Stampei, o comuna in depresiunea Dornelor, intr-o zona cu paduri de pin si mesteacan, la peste 900 metri altitudine.La Miercurea Ciuc au fost nopti de iulie cu minima in jurul a 0 grade, un exemplu fiind in 1996, dar si in alte orase au fost foarte rar nopti extrem de reci in iulie. Temperaturile au coborat la 3 grade in Brasov, la 4 grade in Deva si Sibiu si la 5 grade in Tg Jiu. La Bucuresti au fost 8 grade, iar la Calafat 9 grade.Si in ultimele zile de august noptile pot fi extrem de reci: de exemplu in 1996 au fost -1,8 grade la Miercurea Ciuc, dar maxima acelei zile a fost de 20 de grade. La Sibiu minima absoluta in august a fost de un grad, la Satu Mare au fost 3,5 grade, iar la Bucuresti, 5 grade,Iunie este cea mai ploioasa luna din an, atat ca numar mediu cu zile in care cad precipitatii, cat si la capitolul cantitate. La peste 2000 metri altitudine sunt 18-20 zile cu ploaie in medie, in timp ce in multe orase sunt intre 8 si 12 zile cu ploaie. Cantitativ, media in iunie este ridicata la munte - de 174 mm la Vladeasa si Semenic si de 145 mm la Tarcu - in timp ce in orase precum Baia Mare si Campina se depasesc 100 mm.In iulie ploua mai putin decat in iunie, dar luna lui Cuptor detine un record al precipitatiilor cazute in 24 de ore intr-un oras din Romania: 224 mm pe 12 iulie 1999, valoare demna de zonele musonice din India si Banghladesh. Cantitati uriase de precipitatii pot cadea la munte: de exemplu in iulie la Sinaia cota 1500 m au cazut si 348 mm, iar in iunie, 305 mm. Si la Predeal in cea mai ploioasa luna iulie de cand se fac masuratori s-a depasit 300 mm, iar la Sibiu, 225 mm.Cea mai recenta zi cu multa ploaie a fost 3 iulie cand la Rm Valcea au cazut 87 mm, iar la Rosiorii de Vede, 72 mm.In verile secetoase ploua extrem de putin si in zonele inalte: de exemplu au fost sub 18 mm la Predeal in cel mai “uscat” august si sub 26 mm la Sinaia 1500. La campie in cele mai secetoase veri au fost si peste 60 de zile fara pic de ploaie.Uneori in cele mai calde perioade vremea nu se mai prea raceste nici macar noaptea, astfel ca in Dobrogea, Banat sau Campia Romana minimele ajung sa nu mai scada nici sub 25 de grade. De exemplu intr-o noapte de august din 1992 au fost 28,6 grade la Oravita. In asfel de nopti nici macar in localitatile care constituie polul frigului, Miercurea Ciuc, Intorsura Buzaului sau Joseni temperatura nu scade sub 17-18 grade.Si la cea mai inalta statie meteo din tara, la varful Omu, intr-o noapte extrema din august 2007 temperatura nu a scazut sub 12,5 grade.Pe de alta parte, in zile ploioase de iunie temperaturile pot sa nu depaseasca 10 grade in Harghita si Covasna si 15-16 grade in Bucuresti.Putine fenomene meteorologice sunt atat de variabile in timp si spatiu. La peste 1.800 de metri altitudine sunt in medie peste 20 de zile cu vant tare (peste 16m/s), in timp ce dintre orase, Sulina are aproape zece zile cu vant puternic in anotimpul cald, in timp ce in alte orase in medie vantul bate atat de tare o zi-doua.vara.Viteza maxima a vantului poate depasi 40 m/s (144 km/h) la munte si izolat si in Podisul Moldovei, Dobrogea, unele localitati din Campia Romana si din Banat. Probabilitatile matematice arata ca o data la un secol viteza vantului poate depasi 70 m/s (252 km/h) la peste 2.500 metri, 60 m/s in depresiunea Oravita si 45 m/s la Brasov.In ultimii ani au fost multe cazuri in care vantul a batut puternic in lunile de vara. De exemplu rafalele au depasit 144 km/h la varful Omu si 122 km/h la Sibiu in iulie 2012, iar la Sulina a batut cu 93 km/h in iulie 2013. In iunie 2014 viteza vantului a atins 90 km/h la CraiovaDaca in cele mai calde locuri din tara temperatura medie a verii este de peste 22 de grade, la munte valorile sunt mult mai scazute: 14 grade la Predeal si 5 grade la varful Omu. Insa minimele si maximele variaza mult.De exemplu la Omu minima absoluta in iunie a fost de -12 grade, iar in august, de -8 grade. Si la Predeal au fost -2 grade in iunie si 0 grade in iulie, in timp ce la Sinaia cota 1500 minima a fost de -1 in august si -4 iunie.In aceste conditii nu este de mirare ca la munte ninge in lunile de vara, de exemplu la varful Omu a nins si in 2016, dar putin, maximele istorice fiind insa spectaculoase: strat de zapada de 20 cm in august 1980 si de 29 cm in iulie 1989. Pentru luna iunie recordul este de 220 cm la Omu in iunie 1991. Tot atunci s-a depus un strat de zapada si la Predeal (4 cm), dar si la Paltinis (16 cm).Cea mai tarzie ninosare la Predeal a fost pe 16 iunie, iar La Paltinis, pe 30 iunie, in statiunea de langa Sibiu existand in istoria masuratorilor si o ninsoare pe 28 august.Maximele absolute inregistrate in zonele inalte nu sunt atat de impresionante precum cele de la campie: la Omu maxima absoluta a fost de 22 de grade, la cota 1500 din Sinaia au fost 30 de grade, la fel si la Ceahlau-Toaca.