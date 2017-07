Ritmurile care ii fac pe elefantii de mare sa fuga sau sa se lupte

Noi studii au aratat faptul ca elefantii de mare folosesc anumite ritmuri pentru a recunoaste si a raspunde membrilor din specia lor in salbaticie, potrivit New York Times Studiul a dezvaluit faptul ca elefantii de mare sunt singurele mamifere cunoscute, in afara de oameni, care pot folosi diferite ritmuri pentru a comunica cu animalele din specia lor.In timpul sezonului de imperechere, intre lunile decembrie si martie, elefantii de mare parasesc apele si se aduna pe coasta de vest, intre San Francisco si Mexic.Masculii ajung primii si se lupta pentru a stabili dominatia. Masculii castigatori devin alfa si au un intreg harem de femele cu care se pot imperechea. Acestia sunt mari si puternici, avand o greutate de peste doua tone si maxilare mari, cu patru canini ascutiti.In timpul unei lupte, elefantii de mare de sex masculin isi fac sonora identitatea, folosindu-se de anumite ritmuri specifice.