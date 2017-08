Prima floare de pe planeta era hermafrodita, potrivit unui nou studiu

Cercetatorii cred ca au reusit sa intocmeasca un portret robot al primei flori de pe planeta: era hermafrodita si organele sale care semanau cu niste petale erau organizate in cercuri concentrice, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP."Este prima data cand aratam" ca stramoasa tuturor florilor poseda si organe femeiesti (pistile) si masculine (stamine) chiar daca, pentru botanisti "asta nu ar trebui sa reprezinte o surpriza", a declarat pentru AFP Herve Sauquet, principalul autor si coordonator al acestui studiu.Plantele cu flori (Angiosperme) au aparut in urma cu numai 140 de milioane de ani, in timpul erei dinozaurilor (disparuti in urma cu circa 66 de milioane de ani). Ele au cunoscut de atunci o diversificare spectaculoasa si numara peste 300.000 de specii. Ele reprezinta 90% dintre plantele actuale, potrivit Agerpres.