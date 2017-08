In Rusia au fost descoperite ramasitele unor mamuti lanosi si ale mai multor specii de dinozauri

Situl este situat langa raul Chulym din centrul Rusiei. Oasele au fost descoperite accidental, intr-o expeditie condusa de Sergey Leschinsky, doctor la Universitatea Tomsk."Nu se asteptau sa descopere ramasitele. In timpul studiului, oamenii de stiinta au reusit sa descopere oasele unor dinozauri de dimensiuni mari", se arata in declaratia universitatii.Pe langa ramasitele dinozaurilor, cercetatorii au mai descoperit si oase de mamuti lanosi, rinoceri si alti pradatori. Oasele nu au fost, insa, identificate inca.Se pare ca ramasitele mamutilor sunt deteriorate, ceea ce i-a dus pe cercetatori cu gandul la un atac al oamenilor preistorici. Aceste mamifere au disparut in cea mai mare parte cu aproximativ 10.000 de ani in urma.De asemenea, oasele dinozaurilor indica faptul ca acestia au trait cu aproximativ 120 de milioane de ani in urma, cu mult timp inainte de aparitia mamutilor lanosi.