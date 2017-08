Studiu: Oamenii au migrat din Africa spre Asia de sud-est cu 20.000 de ani mai devreme decat se credea

Oamenii au plecat din Africa si au ajuns in Asia de sud-est cu 20.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, potrivit unui studiu al unui grup de cercetatori de la Universitatea din Queensland, noteza Science Daily Doctorul Gilbert Price de la Scoala de Stiinte ale Pamantului si Mediului Inconjurator, din cadrul Universitatii din Queensland, spune ca datarea unui sit de pesteri, numit Lida Ajer, a furnizat primele dovezi ale utilizarii padurii tropicale de catre oameni."Padurile tropicale nu sunt cele mai usoare locuri in care sa traiesti, in special pentru o primata adaptata savanei, deci, se pare ca acesti oameni erau mai dezvoltati decat media, in materie de inteligenta, planificare si adaptare tehnologica", a afirmat Dr Price.In urma analizei amanuntite a pesterii, cu ajutorul unui program specializat de datare a obiectelor, s-a confirmat faptul ca dintii descoperiti acolo apartin oamenilor moderni, Homo Sapiens si sunt de acum 73.000 de ani. Acestia fusesera descoperiti acum 200 de ani de catre paleo-antropologul Eugene Dubois.