Gheata din Oceanul Arctic se topeste mai repede decat aratau previziunile anterioare - studiu

Acest lucru inseamna ca gheata din Oceanul Arctic s-ar putea topi mult mai devreme decat au aratat unele previziuni stiintifice, care prognozeaza ca gheata va disparea in intregime in timpul lunilor de vara intre 2040 si 2050, potrivit principalului autor al studiului, Vishnu Nandan.Verile fara gheata in Oceanul Arctic ar influenta modelele climatice globale prin cresterea magnitudinii si a frecventei furtunilor majore, dar si prin modificarea ecosistemului marin al zonei arctice, ceea ce face mai dificil ca unele animalele, precum ursii polari, sa vaneze.Exista multe previziuni cu privire la momentul in care gheata din Oceanul Arctic va incepe sa dispara in timpul verii ca urmare a incalzirii globale, iar studiul Universitatii din Calgary pune sub semnul intrebarii masuratorile prin satelit furnizate pana acum."Problema este ca masuratorile cu microunde realizate de sateliti nu patrund foarte bine prin stratul de zapada sarata, iar satelitul nu masoara grosimea reala a ghetii", a declarat Nandan.