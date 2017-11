Calota glaciara a Antarcticii se topeste cu o rapiditate mai mare decat se credea, iar perspectivele sunt ingrijoratoare

De sus, cel mai mare glaciar din lume pare sa se afle in acelasi stadiu in care a existat dintotdeauna- masiv, stabil si de un alb orbitor. Insa de dedesubt povestea sta cu totul altfel si este mult mai ingrijoratoare, scrie Wired Potrivit studiilor, glaciarul Totten, aflat in partea de est a glaciarului Antarctica, se topeste cu rapiditate, de dedesubt, iar principalul responsabil pare a fi vantul cald care impinge apa calda spre coasta Antarcticii, favorizand topirea mai rapida a ghetii care compune glaciarul.Cercetatorii au descoperit acest fenomen prin compararea imaginilor realizate de satelitii care inregistreaza miscarea vantului, temperatura si gradul de salinitate ale apei. In acest fel, ei au ajuns la concluzia ca atunci cand vanturile bateau puternic dinspre vest, apa calda se indrepta cu rapiditate spre glaciar.Perspectivele nu sunt favorabile, mai ales pentru ca vanturile de vest care bat de-a lungul coastei de est a Antarcticii vor deveni mai puternice in urmatorii 100 de ani, potrivit aceleiasi surse. Se pare ca principalul vinovat este cresterea emisiilor de dioxid de carbon din atmosfera, care nu doar ca duc la cresterea temperaturilor, dar schimba si intensifica aceasta centura a vanturilor care inconjoara Antarctica.De asemenea, acest scenariu de teroare este favorizat si de intabilitatea topografica si unica a Antarcticii. In loc ca aceasta sa arate ca un munte, crescand dinspre coasta spre interior, relieful se inclina, avand zone centrale care coboara sub nivelul marii. Astfel, apele invadatoare ajung sa cauzeze cu rapiditate topirea calotei glaciare, care se formeaza de-a lungul a mii de ani, dar care se poate spulbera in doar cateva saptamani.