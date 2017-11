Gaura din stratul de ozon se "vindeca"- are cea mai mica dimensiune din ultimii 20 de ani

NASA anunta ca gaura din stratul de ozon, aflata deasupra Antarcticii, despre care circulau zvonuri ingrijoratoare inca din anii '80, s-a micsorat de-a lungul ultimilor 20 de ani, ajungand la dimensiunea pe care o avea in anul 1988. Aceasta "vindecare" se datoreaza eforturilor internationale de a reduce substantele care afecteaza stratul de ozon, incluzand aici si clorofluorocarburile.Stratul de ozon actioneaza ca bariera protectoare a Pamantului, blocand patrunderea radiatiilor ultraviolete. NASA o denumeste si versiunea atmosferica a cremei de protectie solara. Planeta noastra nu ar fi locuibila in absenta acestui strat de ozon care ne protejeaza de actiunea Soarelui.NASA sustine ca "dimensiunea redusa a gaurii din stratul de ozon se datoreaza unei variabilitati naturale si nu este neaparat un semn al unei vindecari rapide". Aceasta are o dimensiune de aproximativ 20 de kilometri patrati sau de doua ori si jumatate dimensiunea Australiei.Desi vestile ne bucura, cercetatorii sustin ca vor trece mai multe decenii pana cand gaura va reveni la dimensiunile din 1980. Acestia estimeaza ca pana in anul 2070 gaura va reveni la marimea ei initiala.