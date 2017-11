Rechinul "preistoric" cu cap de sarpe si 300 de dinti, descoperit pe coasta Portugaliei

Pentru ca oceanele ocupa o mare parte a suprafetei planetare, aproximativ 95% din acestea raman neexplorae si se pare ca din cand in cand, cercetatorii descopera lucruri noi si nelinistitoare despre acestea. Acesta este si cazul rechinului "preistoric", care a fost descoperit pe coasta Portugaliei, scrie Science Alert Un grup de cercetatori din Uniunea Europeana, care examinau adancurile Oceanului Atlantic, in incercarea de a gasi o modalitate de a minimaliza pescuitul comercial, au identificat aceasta specie de rechin cu cap de sarpe, care exista de aproximativ 80 de milioane de ani.Cel mai mare exemplar poate atinge o lungime de aproximativ 1,8 metri, iar in interiorul craniului sau se regasesc 300 de dinti ascutiti, insirati de-a lungul a 25 de randuri.Rechinul "gulerat" are o anatomie relativ simpla, probabil din cauza lipsei de nutrienti din mediul acvatic in care se regaseste. Din pacate, momentan nu exista prea multe informatii despre acest specimen, pentru ca traieste la adancimi foarte mari in preajma coastei din Noua Zeelanda, Japonia si Australia.