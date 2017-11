Cele mai vechi dovezi ale prepararii vinului dateaza de acum 8.000 de ani din statul caucazian Georgia

Vinul era preparat in Georgia in vase uriase de ceramica, unele avand chiar si 300 de litri. Acestea erau apoi ingropate pentru fermentare, iar procedeul este folosit si azi de "artizanii" georgieni. Arheologii au analizat substantele prezente pe cioburi ale unor vase neolitice si au dedus ca, fara indoiala, au fost utilizate pentru productia vinului.Sapaturile au fost executate in doua asezari neolitice aflate la 50 km de capitala Tbilisi: Gadachrili Gora si Shulaveris Gora, analizele chimice aratand ca diversii acizi gasiti dateaza din jurul anului 5.980 i Hr."Vinul a fost mereu esential pentru civilizatie, Fie ca a fost folosit ca medicament, ca unealta de alterare a mintii sau ca marfa extrem de valoroasa, vinul a ajuns in centrul vietii religioase, a celei alimentare si a celei economice in Orientul Apropiat antic", spune Stephen Batiuk de la University of Toronto.Studiul a fost publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Stephen Batiuk spune ca, desi este posibil ca in acele vase sa se fi produs must, decoratiunile de pe vase arata ca in ele era stocat ceva important, cel mai probabil vin. In plus, descoperirea anumitor acizi este o dovada ca in acele vase s-a produs fermentatie.Pana acum cele mai vechi dovezi de producere a vinului indicau muntii Zagros din Iran, intervalul 5.400-5.000 i Hr. In 2011 cele mai vechi dovezi indicau Armenia de acum 6.000 de ani.Surse: BBC