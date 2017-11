Plasticul, gasit in stomacul mamiferelor care traiesc in adancurile oceanului

Cercetatorii au facut o descoperire ingrijoratoare, care confirma ca fibrele sintetice au contaminat chiar si cele mai izolate locuri de pe Pamant, scrie Phys.org Oamenii de stiinta au identificat animale marine care aveau in continutul stomacului fibre care proveneau, cel mai probabil, din ramasitele bidoanelor de plastic, ambajelor si ale hainelor sintetice. Motiv pentru care cercetatorii au ajuns la concluzia ca nicio zona planetara nu este scutita de poluare.Evidentele cu privire la poluarea din cauza plasticului au crescut substantial in ultimele luni. Oamenii de stiinta au identificat plastic in 83% din mostrele preluate pentru a determina calitatea apei de la robinet, la nivel global, in timp ce alte studii au descoperit ramasite de plastic in interiorul pestilor si in rocile de sare.Oamenii au produs aproape 8,4 miliarde de tone de plastic, incepand cu anii '80, lucru care poate duce la contaminarea permanenta a planetei. "Fibrele de plastic din corpul animalelor, aflate la aproape 11 kilometri adancime, ne indica gravitatea problemei. Totodata, numarul zonelor in care s-au gasit astfel de indicii, de-a lungul a mii de kilometri, ne arata ca acesta nu este un caz izolat, ci unul global.", sustine Alan Jamieson, conducatorul studiului.Echipa de cercetatori a examinat 90 de animale individuale si au gasit in interiorul fiecareia dintre ele plastic in proportie de 50% in New Hebrides Trench, portiune din Oceanul Pacific, din preajma insulei Vanuatu, si in proportie de 100% la cele aflate pe fundul Groapei Marianelor.Jamieson sustine ca organismele de pe fundul oceanelor sunt dependente de mancarea care provine de la suprafata si care contine componente primejdioase, precum plastic si alte elemente poluante. "Odata ce plasticul ajunge pe fundul marii, nu mai are unde altundeva sa mearga, asa ca se asuma ca acesta se va acumula aici in cantitati mari", mai mentioneaza acesta.