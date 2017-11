O padure antica fosilizata a fost descoperita in Antarctida si are o vechime de 260 de milioane de ani

Cercetatorii au descoperit una dintre padurile antice, acum fosilizate, ale Antarctidei, cu o vechime de aproape 260 de milioane de ani, scrie National Geographic Antarctida a fost odata acoperita de paduri. Copacii antici puteau sa faca fata schimbarilor climatice care oscilau de la luni pline de lumina solara la cele dominate de intuneric, insa un eveniment din perioada Premiana a dus la extinctia lor.Cercetatorii Erik Gulbranson si John Isbell au cautat, intr-una dintre expeditiile lor din regiunea antarctica, fragmente de fosile de plante. Spre finalul expeditiei, cei doi au identificat 13 fragmente de fosile, provenite de la copaci de acum 260 de milioane de ani. Descoperirea acestor fosile le ofera cercetatorilor o imagine asupra trecutului verde si impadurit al celui mai rece si uscat continent. "Continentul ca intreg era mult mai cald si mai umed decat acum", sustine Gulbranson.Fosilele identificate au conservat biologia si chimia copacilor antici, oferindu-le cercetatorilor sansa de a afla mai multe cu privire la aceste ecosisteme de latitudini inalte si de a descoperi cum au supravietuit unele plante extinctiei care a avut loc acum aproape 260 de milioane de ani.Mai mult, eforturile lor ar putea fi ajutate de microorganismele si ciupercile fosilizate care au fost conservate in interiorul lemnului. "Ciupercile din interiorul lemnului au fost, probabil, mineralizate si transformate in piatra in decursul a cateva saptamni, in unele cazuri transformarea s-a produs chiar in timp ce copacul era inca in viata. Aceste lucruri s-au petrecut incredibil de rapid."Extinctia de la finalul perioadei Permiene, care a inceput cu 299 de milioane de ani in urma si s-a sfarsit acum 251 de milioane de ani, este cea care a pus capat Antarctidei verde si impadurite. Permianul a dus la disparitia a peste 90% dintre speciile marine si la peste 70% dintre animalele terestre.Echipa de cercetatori nu se opreste aici, ci urmareste sa-si continue studiul prin revizitarea continentului in saptamanile care urmeaza.