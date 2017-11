Predictiile realizate de NASA: Care orase vor fi inundate odata cu topirea calotei glaciare

Un instrument de prognoza face posibila identificarea oraselor care vor fi afectate in timp ce diferite portiuni ale calotei glaciare se topesc, scrie BBC Instrumentul, dezvoltat de cercetatorii de la Jet Propulsion Laboratory, un centru de cercetare al NASA, analizeaza efectele rotatiei Pamantului si ale gravitatiei pentru a prezice cum va fi redistribuita apa la nivel global. Acest lucru permite construirea unei imagini a pericolelor la care sunt supuse anumite regiuni ale lumii. Oamenii de stiinta sustin ca orasele si tarile care vor sa realizeze planuri pentru a diminua efectele inundatiilor "ar trebui sa priveasca 100 de ani in viitor si sa analizeze riscurile in acelasi mod in care companiile de asigurari o fac", afirma Dr Erik Ivins.Examinarea sugereaza ca nivelul marii, din preajma Londrei, va fi afectat semnificativ de schimbarile care se produc in partea vestica a calotei glariare din Greenland.In timp ce regiunea nordica si estica a calotei glaciare poate pune in primejdie siguranta locuitorilor din New York.Nivelul marii din preajma orasului Sydney, din Australia, este puternic influentat de schimbarile care apar in partea de nord, nord-est si nord-vest a Antarcticii.Potrivit cercetatorului Dr Eric Larour, trei procese cheie influenteaza modul in care apa se va distribui pe Pamant odata cu topirea calotei glaciare. Luati in calcul toti acesti factori, ei permit emiterea unor predictii legate de riscul sub care se afla fiecare oras in parte.Primul proces este gravitatia -"Acestea (straturile de gheata) sunt mase mari care exercita o atractie asupra oceanului", "atunci cand gheata scade, acea atractie se diminueaza, iar marea se va indeparta de aceasta masa".Odata cu influenta de "impingere-tragere" pe care o are gheata, solul de sub stratul de gheata care se topeste se extinde vertical, fiind anterior comprimat de greutatea stratului de gheata, mentioneaza aceleasi surse.Ultimul factor este rotirea planetei. In timp ce Pamantul se invarte, el oscileaza, iar in timp ce distribuirea maselor de pe suprafata sa se schimba, gradul lui de oscilare se modifica de asemenea. Lucru care determina redistribuirea apei de pe Terra.