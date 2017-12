O echipa de alpinisti polonezi vrea sa devina prima din lume care ajunge iarna pe varful K2

Dinre toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri, toate au fost urcate iarna, cu exceptia K2, desi au existat tentative in 1997, 2002 si 2012. K2 a fost urcat de 300 de oameni, in timp ce 84 au murit in incercarea de a ajunge pe varf. Ca si comparatie, pe Everest au ajuns peste 4.000 de oameni, iar aproape 300 au murit incercand sa ajunga pe varf.K2 se afla la granita dintre Pakistan si China, in lantul muntos Karakoram care este mai rece decat Himalaya. K2 este foarte greu de urcat din cauza dificultatilor tehnice, din cauza vanturilor puternice si din cauza temperaturilor ce scad si la sub -45 de grade iarna.Echipa s-a pregatit doi ani pentru expeditie si este condusa de Krzysztof Wielicki care in 1980 a fost primul alpinist care a urcat pe Everest in sezonul de iarna. De atunci a condus trei expeditii iarna in masivul K2, dar nu a avut ca scop atingerea celui mai inalt punct.Polonia are printre cele mai renumite scoli de alpinism din lume, stabilind numeroase premiere in alpinismul himalayan,K2 este supranumit Muntele Salbatic datorita raportului dintre cei care au reusit sa-l urce si cei care au murit incercand. Muntele are 8.611 metri altitudine si se afla la granita dintre provincia pakistaneza Baltistan si regiunea chineza Xinjiang.In 1986, pe varful K2 s-a intamplat unul dintre marile dezastre din istoria alpinismului, 13 oameni murind, din care cinci din cauza unei furtuni care i-a prins la peste 8.000 de metri. Doar doi alpinisti, printre care si celebrul Kurt Diemberger, au scapat, dupa ce au stat fara oxigen opt zile la peste 8.000 de metri.