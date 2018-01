Predictiile cercetatorilor: O patrime din suprafata Pamantului va deveni arida, daca nu vom limita incalzirea globala

Mai mult de o patrime din solul de pe Terra va suferi modificari si va deveni "semnificativ" mai uscat, chiar si in cazul in care umanitatea gaseste o cale de a limita incalzirea globala la 2 grade celsius, sustin cercetatorii intr-un studiu publicat in Nature Climate Change, scrie AFP . Limitarea incalzirii globale la doar 2 grade celsius este unul dintre scopurile expuse in Acordul de la Paris.Potrivit studiului, daca limitam incalzirea globala la 1,5 grade celsius, acest lucru va diminua semnificativ arealele afectate, iar doar o zecime din suprafata terestra va fi afectata. Pentru a realiza aceste predictii, cercetatorii s-au folosit de mai multe modele climatice, in diferite scenarii de incalzire.La o incalzire de doar 1,5 grade celsius, parti ale Europei de sud, Africii de sud, Americii centale, Australiei si Asiei sud-vestice, vor "evita pericolul unei ariditati semnificative", a sustinut Su-Jong Jeong, cercetator la Southern University of Science and Technology, din China.Echipa a ajuns la concluzia ca la o incalzire de 2 grade celsius, care ar putea fi atinsa intre anii 2052 si 2070, intre 24 si 32% din suprafata totala a Pamantului va deveni mai uscata.O incalzire de 3 grade celsius, ar fi o amenintare pentru viata de pe Terra, determinand aparitia furtunilor periculoase, cresterea nivelului marilor si oceanelor, inundatii si seceta.