Eclipsa totala de Luna in ianuarie. Este pentru prima data in ultimii 150 de ani cand acest eveniment astronomic va coincide cu "Luna albastra"

Anul 2018 va incepe cu un eveniment astronomic rar. Pe 31 ianuarie va avea loc o eclipsa totala de luna, iar acest fenomen va coincide cu "Luna albastra", pentru prima data de la 31 mai 1866, potrivit iflscience.com. "Luna albastra" nu are nimic de a face cu culoarea, ci totul tine de sincronizare. Luna albastra este un fenomen care apare o data la doi sau trei ani. Ultima data cand ne-am putut bucura de acest eveniment astronomic a fost in iulie 2015.De asemenea, eclipsele lunare au loc in timpul lunii pline, iar combinatia intre o luna albastra si o eclipsa este foarte rara, ultima avand loc in anul 1866.Fenomenul de anul acesta va fi vizibil doar din anumite parti ale lumii si va avea o durata de 77 de minute.Locuitorii Asiei centrale si estice, Indoneziei, Noii Zeelande si Australiei, vor avea parte de cea mai buna imagine a evenimentului. Parti ale Americii de Nord vor putea observa doar o imagine partiala a fenomenului.Cei care nu au posibilitatea sa vada spectacolul in intregime, o pot face online, multumita unor servicii precum Virtual Telescope Project si Slooh , asa cum ne informeaza Life Hacker