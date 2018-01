Anul 2017 a adus temperaturi extreme in multe locuri din lume. De la 54 de grade in Iran, la -55 in Siberia

Anul care s-a incheiat recent a fost unul dintre cei mai calzi din istorie si mai multe tari au inregistrat cele mai ridicate temperaturi de cand se fac masuratori meteorolgice. Sunt tot mai multe zilele in care temperaturile trec de 52 de grade in Orientul Mijlociu, dar recorduri de caldura s-au stabilit si in China, Chile, Spania si Ghana. In comparatie, minimele absolute au fost mult mai putine. Si 2018 se anunta capricios, in doar cateva zile fiind ninsori in Sahara, temperaturi de aproape -40 de grade in SUA, dar si 24 de grade in Sicilia, in timp ce in nordul Italiei zapezile au depasit si doi metri.Doua recorduri specialePe 27 mai 2017 intr-un oras pakistanez cu nume predestnat, Turbat, temperatura a ajuns la 53,5 grade, egaland recordul pentru tara cu 200 de milioane de locuitori. In aprilie temperaturile ajunsesera la 47 de grade, iar maxima din mai a fost cea mai mare inregistrata vreodata in lume in a cincea luna din an. Orase precum Sibi si Larkana sunt comparate cu iadul de catre locuitorii lor, iar in lista s-a adaugat si Turbat.Apoi, pe 29 iunie, intr-un oras din sud-vestul iranului, Ahvaz (Ahwaz) s-au inregistrat 53,7 grade, record pentru Iran, tara unde temperaturile de peste 50 de grade apar cam in fiecare vara, insa cele de peste 53 de grade sunt extrem de rare.Temperatura ridicata cumulata cu nivelul umiditatii fac ca aerul sa fie cu adevarat irespirabil in astfel de locuri. In plus, nici noaptea nu aduce vreo alinare fiindca in cele mai calde locuri minimele noptii se situeaza intre 30 si 33 de grade, existand locuri in care nu scad in cele mai calde nopti sub 35-37 de grade.Aceste orase se afla in zone sarace ia disconfortul este cu atat mai mare pentru locuitori fiindca putini isi permit instalatii de aer conditionat si, oricum, curentul electric este rationalizat si poate fi oprit ore intregi.La polul opus, in republica Iakutia din Rusia temperaturile au scazut la sub -55 de grade in ultima decada din decembrie in cel mai friguros sat locuit, Oimiakon, dar si intr-un alt loc din apropiere, Delyankir. Desi -55 este o temperatura foarte scazuta, ea nu se apropie de recordurile absolute din aceste localitati: -67 si -65.Alte recorduriTot anul trecut s-a inregistrat si recordul absolut de temperatura pentru China 50,5 grade la Erbaoxiang, dar si pentru Spania unde s-au depasit 47 de grade la statia Montoro AEMET, in timp ce la Cordoba au fost 46,9 grade. Recorduri nationale absolute au fost in mai multe tari: 43 de grade in Chile, 51,8 pentru Emiratele Arabe, 43,8 pentru Ghana si 40,3 pentru San Marino.In comparatie, doar doua recorduri nationale de frig au cazut, ambele in tarile arabe unde au fost -5,4 grade pe un varf de aproape 2.000 de metri din Emirate. Al doilea record este de 1,5 grade, intr-un sat din Qatar aflat la granita cu Arabia Saudita.In aceste conditii, dat fiind ca 2017 a fost un an extrem de cald, nu este de mirare ca numarul de locuri in care s-au inregistrat minime absolute este mic. Amintim insa cateva: in doua orase din Albania au fost -9 grade, in Australia au fost sub -7 grade, in orasul argentinian Bariloche au fost -25,3 grade, iar in Canada, chiar si -54 de grade.Sa nu uitam ca anul s-a incheiat cu un val de frig ce a cuprins America de Nord, unde temperaturile au scazut la -38 de grade in SUA si la -49 de grade in Canada,Nici in Romania nu au lipsit extremele.Pe 29 iunie temperaturile au ajuns la 40 de grade la Calafat, Bechet si Caracal, la doar doua grade de maxima absoluta a lunii, inregistrata la Oravita, in 1938 (42 de grade). Pe 1 iulie au fost 42 de grade la Giurgiu si Zimnicea si chiar si la Intorsura Buzaului au fost 34 de grade, iar la Predeal 31.La final de octombrie rafalele de vant au adus viteze uimitoare e peste 170 km/h in muntii Calimani si de peste 150 km/h in comuna de munte Bisoca din judetul Buzau.Despre cele mai calde zile din ultimii ani si despre un record contestatRecordurile s-au tinut lant in ultimii ani si au culminat pe 21 iulie 2016 cand la statia meteo Mitribah din micul stat Kuweit au fost 54 de grade, temperatura ce a devenit cea mai mare inregistrata nu doar in Asia, ci si in afara Death Valley (California), locul care oficial detine recordul mondial de temperatura (56,7 grade inregistrate in 10 iulie 1913 la ferma Furnace Creek).Si acest record este contestat de multi, pe motiv ca a fost masurat cu instrumente inexacte acum 103 ani. Povestea recordurilor meteorologice de caldura este palpitanta, mai ales ca timp de 90 de ani un mic oras din Libia a detinut recordul (58 de grade), cercetari ulterioare dovedind ca masuratoarea era falsa.Cea mai ridicata temperatura inregistrata in Death Valey in perioada moderna a fost de 54 de grade, pe 30 iunie 2013. Luna iulie 2017 a fost cea mai calda de cand se fac masuratorii in desertul Death Valley, media fiind de peste 41 de grade si maxima de peste 53 de grade.Cea mai completa lista cu extreme climatice de peste tot din lume poate fi consultata aici