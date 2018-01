Al cincelea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit si valoreaza 40 de milioane de dolari

Al cincelea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit intr-o mina din Lesotho si ar putea valora 40 de milioane de dolari, a afirmat producatorul global de diamante Gem Diamonds, potrivit Gizmodo. Compania a descoperit piatra in mina Letseng, din tara sud-africana. Diamantul de 910 carate, de dimensiunea a doua mingi de golf, este descris ca fiind de o "calitate exceptionala"."Din momentul in care Gem Diamonds a achizitionat Letseng, in 2006, mina a produs unele dintre cele mai remarcabile diamante, inclusiv a unui Lesotho Promise de 630 de carate ", a declarat Clifford Elphick, seful executiv al companiei.Ben Davis, analist minier, a speculat ca valoarea diamantului s-ar ridica la 40 de milioane de dolari (33 de milioane de euro).Cel mai mare diamant din lume, "Cullinan", o piatra de 3.106 carate, a fost descoperit in Africa de Sud, Predoria, si a fost taiat in doua diamante care sunt parte a bijuteriilor coroanei Marii Britanii. Pe locul doi se afla diamantul "Lucara" de 1.109 carate, urmat de "Excelsior"- cu 995 de carate si de "Sierra Leone", diamant de 969 de carate.