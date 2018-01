Cum este viata in Oimiakon, satul siberian unde temperaturile au coborat sub -67 de grade

Cat de frig este la Oimiakon? In ianuarie cea mai ridicata temperatura din toate timpurile a fost -17 grade, iar in ultima luna nu a fost mai cald de -32 de grade. In plus au fost zile cu maxima de -55 de grade in mica localitate inconjurata de munti.Si nu doar iarna este groaznic de frig. In aprilie pot fi -46 de grade, iar in iunie si iulie, -9 in cei mai reci ani. Maxima absoluta este neasteptat de ridicata: 34,6 grade, insa daca in septembrie in mod exceptional temperaturile pot ajunge la 20 de grade, in noiembrie nu urca mai sus de -2. Numarul mediu de zile in care ninge este in jurul a 150 si poate sa cada zapada si in iunie.Pe 14 ianuarie oficial au fost -60 de grade la statia meteo, insa termometrele localnicilor au aratat si -62 de grade, celebra fiind povestea termometrului care s-a stricat din cauza frigului extrem.Sunt uimitoare si pozele cu oameni care au fetele inghetate si cu apa care ingheata imediat cand o arunci. Solul permanent inghetat ar distruge fundatiile cladirilor si de aceea multe sunt pe piloni. In plus, este fantastic de greu sa sapi o groapa si deci imposibil sa instalezi tevi pentru apa in solul tare ca piatra.Cum este mult prea frig pentru a cultiva legume, in zona se mananca mai ales carne si peste. Se mananca in special carne de ren si de cal, dar si peste crud, taiat in bucati foarte lungi.Scoala se inchide cand temperaturile scad la sub -50, -52 de grade, iar cand este deschisa, dar temperaturile scad sub -40 de grade, copiii nu mai sunt lasati sa iasa in curte la joaca.La Oimiakon au fost -67,7 grade in februarie 1933, desi in trecut masuratori care s-au dovedit nevalide au aratat si -71, iar termometrele localnicilor au aratat si -77. In vaile din zona temperaturile ar fi scazut si9 la -82 de grade, dar valoarea acceptata ca fiind 100% sigura de comunitatea meteorologica este de -67,7.Desi este uimitor de frig si iarna sunt 21 de ore de intuneric pe zi, locul este vizitat de fanii turismului extrem, de la chinezi si vietnamezi, pana la australieni si norvegieni venind sa vada cum este in incredibilul "pol al frigului". Si nu este deloc usor si ieftin sa ajungi la Oimiakon: unele agentii din Irkutsk ofera pachete de calatorii pentru opt zile in mai multe locuri foarte reci, pentru sume cuprinse intre 1500 si 2500 de dolari. In plus, zborul pana la Iakutsk este scump de oriunde din lume (in general peste 1000 de dolari). Irkutsk are 200.000 de locuitori si se afla la 650 km de "polul frigului". Nu exista transport public, astfel ca drumul poate fi parcurs doar cu masini de teren.Dar desi turistii isi fac selfie-uri la bustul gol sau se mandresc cu o rezistenta deosebita la frigul fanatstic, in Oimiakon nu este de glumit. Au fost cazuri de oameni care au murit inghetati cand masina li s-a stricat in mijlocul tundrei sau oameni care au fost gasiti morti in case dupa ce instalatia de incalzire s-a stricat.Oimiakon nu este singurul sat fantastic de friguros. Verhoiansk, tot in apropiere, are temperaturi asemanatoare, iar in ultimii ani un alt sat, Delyankir, apare des in lunile de iarna ca fiind locul cu cele mai scazute temperaturi din lume.Surse: Washington Post, Siberian Times, Weather Channel, BBC