O noua specie de dinozaur, descoperita in zona desertului egiptean, arunca o noua lumina asupra istoriei dinozaurilor din Africa

O noua specie de dinozauri a fost descoperita in zona desertului egiptean si arunca o noua lumina asupra istoriei pierdute a dinozaurilor din Africa, scrie BBC. Fosilele dezgropate in ultimele zile, provin de la dinozauri care au existat intre 100 si 66 de milioane de ani in urma pe continentul Africii.Oamenii de stiinta sustin ca dinozaurul, din specia Mansourasaurus shahinae, care a trait in urma cu 80 de milioane de ani, este o "descoperire incredibila". Acesta era gigantic, de marimea unui autobuz de scoala, si avea greutatea unui elefant. Acesta avea gatul lung si placi osoase incorporate in piele si avea o dieta pe baza de plante.Fosilele descoperite au o importanta deosebita, alcatuind cel mai complet specimen de dinozaur descoperit in Africa. Parti ale craniului, ale maxilarului inferior, gatului, vertebrelor spatelui, coastelor, mare parte a umerilor si membrelor anterioare, parte a membrelor inferioare s-au pastrat de-a lungul timpului.Cursul evolutiei dinozaurilor de pe teritorul Africii a ramas un mister, mai ales in ultimele 30 de milioane de ani din era dominatiei dinozaurilor. Lucru care a fost influentat si de faptul ca fosilele de dinozaur sunt rare pe acest teritoriu. Acesta fiind si motivul pentru care aceasta descoperire este considerata Sfantul Graal de catre paleontologi.Mansourasaurus ajuta la descifrarea unor raspunsuri legate de istoria si paleobiologia Africii- ce animale traiau pe acest teritoriu si cu care specie erau acestea inrudite.